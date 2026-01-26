Dupla é presa com carro clonado e munição no Centro de Barra Mansa

Um homem de 24 anos e uma mulher de 20 foram presos na tarde desta segunda-feira (dia 26) durante uma abordagem da Polícia Militar no Centro de Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes do GAT II do 28º BPM, que intensificavam o patrulhamento após informações de inteligência sobre um veículo suspeito de ser clonado e supostamente ligado a integrantes de organização criminosa.

Segundo a PM, os policiais avistaram um T-Cross branco circulando pela Rua Major Luiz Alves e decidiram realizar a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, mas, na vistoria do veículo, os agentes localizaram uma munição calibre 9 mm intacta, escondida sob o banco do carona, além de dois aparelhos celulares.

Os suspeitos foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia, onde foi confirmado que o veículo era clonado. A investigação apontou que o carro original havia sido roubado em março de 2023, em São João de Meriti, na Região Metropolitana do Rio. Diante dos fatos, a dupla foi autuada por adulteração de sinal identificador de veículo e posse ilegal de munição de uso restrito, permanecendo presa. Todo o material foi apreendido e o caso segue em apuração.

Foto: Divulgação