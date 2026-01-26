Praia de Copacabana será palco de ação promocional do Vale do Café

Mais uma vez o Vale do Café será divulgado em uma das praias mais famosas do mundo, por meio do projeto “Tô no Rio”. Ao longo dos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no Posto 4 da Praia de Copacabana, o contêiner instagramável da Setur-RJ será palco de uma ação de promoção das rotas turísticas do Vale do Café realizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), com apoio de Sebrae e ABIH.

Sempre entre 16h e 21h, turistas de todos os cantos do Brasil e de diversas partes do mundo poderão conferir apresentações e participar de oficinas com baristas e degustação de queijos, cachaças e cafés do APL do Vale do Café.

“Além dessas atrações, vamos promover o Turismo Rural, tão forte na nossa região, e as rotas turísticas. É muito importante apresentar rotas a Rota do Queijo e a Rota Ipiabas-Conservatória para operadoras e agências da cidade do Rio”, disse Wanderson Farias, assessor especial e coordenador das ações do turismo no Vale do Café.