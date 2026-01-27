Voltaço empata com Nova Iguaçu fora de casa

O Volta Redonda enfrentou o Nova Iguaçu na noite de segunda-feira (dia 26), no Estádio Jânio Moraes, na cidade de Nova Iguaçu, e empatou em 2 a 2.

A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

O Esquadrão de Aço iniciou o jogo buscando construir jogadas e criando oportunidades de abrir o placar. Mas, quem marcou primeiro foram os donos da casa, com Xandinho, aos 21 minutos.

Pouco tempo depois, aos 27 minutos, o atacante Ygor Catatau, em cobrança de pênalti, empatou a partida. Este foi o primeiro gol dele na competição.

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana manteve o ritmo, insistiu e marcou o gol da virada aos 48 minutos.

O lateral-esquerdo Juninho Monteiro recebeu a bola do atacante MV, fez um cruzamento na área, e o meia PK subiu mais do que a defesa adversária e acertou um belo cabeceio.

Aos 51 minutos, o Nova Iguaçu novamente empatou o jogo, com Léo Rafael.

Na segunda etapa, o Voltaço conteve as investidas do adversário e seguiu tentando marcar o gol da vitória, mas a partida terminou empatada.

Próximo jogo

Na próxima segunda-feira (02/02), Volta Redonda o terá pela frente o Maricá, às 17h, no Estádio João Saldanha, na cidade de Maricá.

