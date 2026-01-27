Chuva forte provoca queda de barreiras na estrada Amparo x Turvo

Devido às fortes chuvas registradas na noite de segunda-feira (dia 26), duas barreiras caíram na Estrada Amparo x Turvo, no distrito de São José do Turvo, em Barra do Piraí. Segundo a prefeitura, o deslizamento de terra, acompanhado da queda de árvores, provocou o rompimento de cabos de energia e exigiu uma resposta imediata do poder público para garantir a segurança da população.

Assim que foi informada sobre o ocorrido, a Secretaria Municipal do Distrito da Califórnia e São José do Turvo acionou a Light, que realizou o desligamento dos cabos rompidos, permitindo que as equipes atuassem com segurança na remoção da barreira.

O DER esteve no local, realizou uma vistoria técnica e informou que, na quarta-feira (dia 28), enviará máquinas para realizar uma manutenção geral na Estrada Amparo x Turvo.

Na manhã de hoje, terça-feira (dia 27) equipes da Prefeitura de Barra do Piraí já estavam no local, realizando a remoção das árvores que caíram e a retirada da terra, o que possibilitou a liberação da via.

De acordo com o secretário do Distrito da Califórnia e São José do Turvo, Gabriel Cunha, a atuação da prefeitura foi imediata para evitar transtorno ainda mais graves. “Nossa prioridade foi garantir a segurança e restabelecer o tráfego o mais rápido possível. Conseguimos liberar a estrada e seguimos monitorando a área”, destacou.

O vereador Macrei, que esteve presente acompanhando os trabalhos, também ressaltou a importância da ação conjunta. “Foi um trabalho de união e agilidade. A estrada foi liberada e a população voltou a circular com segurança”, afirmou.

Durante o período de interdição, o acesso ao distrito de São José do Turvo foi feito exclusivamente pela estrada Dorândia x Turvo. Agora, com a conclusão dos serviços emergenciais, o tráfego na Estrada Amparo x Turvo já está normalizado.

Foto: Secom