Homem é resgatado após ficar com perna presa em bueiro no Ano Bom, em Barra Mansa

Um homem de 37 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar com a perna presa na grade de um bueiro na tarde desta terça-feira (dia 27), no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e causou transtornos no trânsito da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 14h37. A vítima ficou com o pé preso na estrutura de ferro de um bueiro localizado na Rua Abdo Felipe, próximo à entrada da Rua Ary Parreiras. Para realizar o resgate com segurança, os militares precisaram cortar a grade metálica do bueiro.

Após o atendimento no local, o homem foi encaminhado com ferimentos leves para um hospital particular da cidade. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do paciente nem detalhes sobre a dinâmica do acidente.

A Guarda Municipal de Barra Mansa atuou na área para auxiliar na organização do trânsito durante o trabalho das equipes de resgate.

Foto: Reprodução/Redes Sociais