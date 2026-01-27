Light faz megaoperação contra furto de energia em Volta Redonda, Barra Mansa e Três Rios

A Light realiza nesta terça-feira (dia 27) uma megaoperação de combate ao furto de energia na região do Vale do Paraíba, abrangendo as cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e Três Rios. A ação tem como objetivo identificar e coibir ligações clandestinas de energia elétrica, popularmente conhecidas como “gatos de luz”, e mobiliza cerca de 360 profissionais da empresa. A operação conta com o apoio da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) e do 28º Batalhão de Polícia Militar (CPROEIS).

Até o momento, foram identificadas seis irregularidades, com dois registros de ocorrência policial. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia, os responsáveis por uma concessionária de veículos e por uma fábrica de salgados. Também já foram realizados 124 serviços, entre inspeções, cortes e regularizações, além de cinco atendimentos da Agência Móvel da Light.

“A Light hoje reafirma o seu compromisso de aprimorar a qualidade do serviço prestado à população de Volta Redonda e de toda a região do Vale do Paraíba. O combate ao furto de energia é uma ação essencial para garantir mais estabilidade, segurança e confiabilidade no fornecimento. As iniciativas realizadas na região têm como objetivo regularizar o acesso à energia, aumentar a segurança da comunidade e contribuir para um sistema elétrico mais robusto e eficiente para todos”, afirma Jéssica Almeida, gerente de Serviços Comerciais da Light.

Durante todo o dia, a Light disponibiliza ainda atendimento aos consumidores na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Vila Cecília, em Volta Redonda. Os moradores podem solicitar serviços como atualização cadastral, troca de titularidade e parcelamento de débitos, entre outros.

Furto de energia: prejuízo para todos

Nos primeiros dez meses de 2025, a Light regularizou quase 2.400 ligações clandestinas e normalizou mais de 118 mil instalações irregulares em residências e comércios. No total, foram recuperados ainda 132 GWh de energia, o suficiente para abastecer 54 mil residências por um ano.

A empresa atua diariamente, em parceria com o poder público, para coibir as fraudes. No entanto, os “gatos” continuam representando um desafio significativo, causando interrupções e prejuízos estimados em R$ 1,3 bilhão anuais à empresa, valor que poderia ser usado em melhorias na rede elétrica, além dos investimentos já feitos.

Para ilustrar a complexidade da situação, a cada 100 clientes regulares da Light, 40 furtam energia.

Os “gatos” ainda sobrecarregam os transformadores, causando interrupções no fornecimento de energia e impactando diretamente a qualidade do serviço. Para se ter uma ideia do prejuízo causado, no período de dezembro de 2024 a abril de 2025 – os meses mais quentes do ano – a companhia registrou 1.320 transformadores queimados por causa da sobrecarga do furto, impactando diretamente 400 mil clientes com a falta de energia.

Denuncie

Para reforçar o combate a esse tipo de crime, a Light firmou parceria com o Disque-Denúncia. Agora, ligações clandestinas e furtos de cabos podem ser denunciados, de forma anônima, pelo número (21) 2253-1177, disponível 24 horas.

Foto: Divulgação