PM flagra venda de drogas e homem acaba preso em flagrante em Barra Mansa

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e uma mulher, de 57 anos, autuada por porte de entorpecentes na tarde desta terça-feira (dia 27), no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após uma abordagem motivada por denúncias de venda de drogas na região.

Segundo a PM, a ação teve início por volta das 12h30, após determinação do CIOSP. Durante a vigilância em uma escadaria do bairro, os agentes observaram um homem sendo abordado por usuários de drogas e se deslocando até os fundos de uma residência para buscar e entregar entorpecentes. Em determinado momento, os policiais também flagraram uma mulher entregando dinheiro ao suspeito e, logo depois, recebendo algo dele.

A mulher foi abordada nas proximidades do imóvel e, com ela, foi encontrada uma trouxinha de maconha. Questionada, ela informou ter comprado a droga com o suspeito. Diante da situação, a guarnição seguiu até a residência do homem, onde a entrada foi franqueada. No local, os policiais apreenderam 23 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, sete trouxinhas de maconha e R$ 30 em dinheiro.

O homem, que já possuía passagens anteriores por tráfico de drogas, foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado e preso em flagrante por tráfico. Já a mulher foi autuada por porte de droga para consumo próprio e liberada.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia.

Foto: Divulgação