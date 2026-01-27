Polícia Civil desarticula ponto de venda de drogas em Barra Mansa e apreende armas e grande quantidade de entorpecentes

A Polícia Civil desarticulou, na tarde desta terça-feira (dia 27), um ponto de venda de drogas no bairro Bom Pastor, conhecido como Lazaredo, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, após trabalho de planejamento e inteligência, e resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente, além de armas, drogas e material usado no tráfico.

Segundo a Polícia Civil, a operação ocorreu por volta das 17h, quando os agentes flagraram um trio que atuava na comercialização de entorpecentes em um ponto instalado na praça de esportes da localidade. Ao perceberem a chegada da equipe, os suspeitos fugiram e entraram em uma residência, dando início a uma perseguição.

O imóvel foi cercado e dois envolvidos maiores de idade acabaram rendidos. Com eles, os policiais apreenderam três rádios transmissores, 145 pinos de cocaína, 102 pedaços de maconha, 70 pedras de crack, sete frascos de lança-perfume, três telefones celulares e material para endolação das drogas, incluindo cerca de seis mil pinos vazios. Também foi encontrada uma pistola calibre .380, municiada, com 13 munições.

O terceiro envolvido, um adolescente de 16 anos, tentou se esconder em outro imóvel, mas foi localizado pelos agentes. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, municiado com seis munições.

De acordo com a Polícia Civil, a região sofre influência da facção criminosa Terceiro Comando. Os maiores de idade vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. O adolescente será apresentado ao Ministério Público para as medidas cabíveis.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia, pelo WhatsApp (24) 99280-2952, com garantia de sigilo.

Foto: Divulgação