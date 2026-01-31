Adolescente é apreendido com drogas no Morro da Conquista, em Volta Redonda

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã deste sábado (dia 31) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro da Conquista, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 10h40, na Rua Natal, durante uma ação de policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) com apoio do Serviço Reservado do 28º BPM.

Segundo a Polícia Militar, a apreensão ocorreu após uma abordagem realizada na localidade, área com atuação da facção criminosa Comando Vermelho. Durante a ação, os agentes encontraram entorpecentes em posse do adolescente, que foi detido no local.

O material apreendido e o menor foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. A quantidade e o tipo de droga apreendidos ainda não haviam sido detalhados até a divulgação desta matéria.

Foto: Divulgação