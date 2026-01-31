PRF apreende quase 300 quilos de insumo químico usado na preparação de drogas na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada deste sábado (dia 31), uma grande quantidade de produto químico utilizado na preparação de drogas durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A ocorrência foi registrada por volta de 0h20, na altura do km 305.

Durante patrulhamento de rotina, equipes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF abordaram um veículo VW Fox, com placas de São Paulo. O carro era conduzido por um homem de 42 anos, que afirmou estar transportando produtos químicos da capital paulista para o Rio de Janeiro, mas não soube informar exatamente qual material levava nem apresentou qualquer documentação fiscal ou de procedência da carga.

Ainda segundo a PRF, o motorista relatou que receberia R$ 2 mil pelo transporte. Inicialmente, disse que o destino seria o Aeroporto Internacional do Galeão, mas entrou em contradição ao afirmar, posteriormente, que não sabia exatamente onde faria a entrega e que seguiria apenas as orientações do GPS. A verificação do trajeto indicava como destino final uma área do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, região conhecida pela atuação do narcotráfico.

Durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram 12 sacos contendo um pó branco, totalizando cerca de 276 quilos. O material não apresentou resultado positivo para cocaína no teste preliminar, mas, após encaminhamento à 89ª Delegacia de Polícia de Resende, a perícia identificou a presença de lidocaína, substância comumente utilizada para adulterar e aumentar o volume da cocaína comercializada no varejo.

Diante da constatação de que o produto se trata de insumo para a preparação de drogas e da ausência de qualquer comprovação legal de origem e destino, a autoridade policial determinou a apreensão de todo o material para perícia mais detalhada na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. O veículo e o telefone celular do suspeito também foram apreendidos e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Foto: Divulgação/PRF