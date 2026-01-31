Ciclista morre após colisão com dois carros na Dutra, em Itatiaia

Um ciclista de 45 anos morreu na madrugada deste sábado (dia 31) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A colisão ocorreu por volta das 3h20, na altura do km 328,7, no sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ciclista trafegava no meio da pista, entre as faixas de rolamento, na contramão e com baixa visibilidade devido ao horário. Um Fiat Palio, que seguia regularmente pela rodovia, acabou atingindo a bicicleta, já que o condutor não conseguiu evitar o impacto. Com a batida, o ciclista foi arremessado ao asfalto e, na sequência, acabou sendo atropelado por um Nissan Sentra que vinha logo atrás e também não teve tempo hábil para desviar.

Nenhum dos motoristas dos veículos ficou ferido. O ciclista morreu no local antes da chegada do socorro.

Ainda segundo a PRF, populares relataram que a vítima teria ingerido bebida alcoólica e estaria embriagada, o que pode ter contribuído para a forma imprudente como transitava pela rodovia. Essa informação, no entanto, será apurada no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), que será elaborado pela polícia.

O óbito foi registrado na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia. O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros às 7h57 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF