Carreta com óleo lubrificante pega fogo e explode na BR-393

Uma carreta que transportava óleo lubrificante para motor automotivo pegou fogo e sofreu explosões na noite de sexta-feira (dia 30) na BR-393, na altura de Sapucaia. O incêndio aconteceu por volta das 21h40, no km 125, e destruiu completamente o cavalo-trator e o semi-reboque. O motorista, um homem de 35 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Sapucaia com ferimentos leves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, as chamas exigiram a interdição total da rodovia no primeiro momento, por questões de segurança. Após o controle do incêndio e contenção dos riscos, o tráfego foi parcialmente liberado e passou a operar no sistema de “siga e pare”, condição que permanece até a manhã deste sábado (dia 31)

Equipes atuaram no local para conter o fogo e garantir a segurança dos usuários da via. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foi acionado e é aguardado para realizar a avaliação de possíveis impactos ambientais, já que a carga envolvia produto derivado de óleo.

As causas do incêndio serão apuradas.

Foto: Divulgação/PRF