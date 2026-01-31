Jovem é detido com cocaína após perseguição policial em Barra Mansa

Um jovem de 22 anos foi detido na noite de sexta-feira (dia 30) após uma ação da Polícia Militar na Avenida Cristiano dos Reis Meireles Filho, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. A ocorrência começou por volta das 22h10 e se estendeu até a madrugada desta sexta-feira, sendo registrada inicialmente como tráfico de drogas.

De acordo com o 28º BPM, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou quatro indivíduos em atitude suspeita próximos à linha férrea. Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram. Ainda segundo a PM, um dos homens teria retirado um objeto da cintura e feito menção de efetuar disparos contra os policiais, o que levou um sargento a realizar um disparo para resguardar a integridade da equipe.

Um dos suspeitos caiu durante a fuga e foi alcançado. Com ele, os policiais encontraram um aparelho celular e quatro pinos de cocaína. Nas proximidades do local onde o grupo foi visto inicialmente, foi apreendida uma sacola plástica contendo outros 38 pinos da mesma substância. Ao todo, foram recolhidos 42 pinos de cocaína, totalizando cerca de 50 gramas.

O jovem detido afirmou à polícia que estava no local apenas para comprar drogas e disse não saber identificar o homem que teria apontado a arma em direção à guarnição. Após análise da autoridade policial, o caso foi reclassificado para uso e consumo de drogas. O suspeito foi ouvido na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa e liberado.

O material apreendido permaneceu na delegacia e será encaminhado para perícia. Um inquérito policial será instaurado para apurar a participação dos outros envolvidos, que não foram identificados.

Foto: Divulgação