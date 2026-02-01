Vale do Café é destaque na Praia de Copacabana

Aconteceu na sexta-feira (dia 30), no Posto 4 da Praia de Copacabana, a abertura do “Tô no Rio”, evento realizado pela Setur-RJ, com apoio de Sebrae e ABIH-RJ, que contou com as presenças do secretário Gustavo Tutuca; do presidente da TurisRio Sergio Ricardo; do assessor especial da Setur-RJ, Wanderson Farias; e dos secretários de Turismo das Secretarias de Turismo de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira; Valença, Antônio Carlos; Rio das Flores, Juraydes Magalhães; Paty do Alferes Pedro Medeiros, Cesar Gonçalves; Barra Mansa, entre outros.

O contêiner instagramável da Setur-RJ também recebeu representantes de todo o trade turístico, especialmente hotéis e pousadas. Aproximadamente 100 agências e operadoras de turismo se cadastraram para essa ativação que segue até domingo (dia 1º).

Os produtores de café, cachaça e queijo artesanal que fazem parte do APL do Valé do Café se destacaram, oferecendo aos visitantes uma experiência especial de degustação.

“Parabenizo as operadoras, agências e os produtores do Vale do Café, além do Wanderson Farias, que tem feito um grande trabalho, como comprovam os resultados obtidos”, disse o secretário Tutuca

“Agradeço aos secretários que vieram participar desse evento, fortalecendo a divulgação dos atrativos turísticos e dos produtos do Vale do Café”, disse Wanderson.

O “Tô no Rio” acontece neste sábado e domingo, sempre a partir das 16h.

Foto: Divulgação