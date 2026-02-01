Exclusivo: Projeto de construção do Monumento Arigó será refeito

O projeto do monumento em homenagem aos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que migraram para Volta Redonda, conhecidos como Arigós, precisará ser totalmente reformulado antes que uma nova licitação possa ser realizada. A medida ocorre após a rescisão do contrato com a empresa responsável pela obra em outubro de 2025, em meio a uma série de polêmicas e atrasos.

Iniciada em fevereiro de 2023, a construção deveria ter sido concluída em janeiro de 2024, mas está paralisada e sem previsão de retomada. A RM2 Construtora, que executava os trabalhos até então, apontou que os atrasos foram causados por dificuldades técnicas e pelo difícil acesso ao local, que inviabilizava o transporte de materiais por carretas de grande porte, complicando a logística.

Além das dificuldades práticas, o projeto inicial apresentava diversos erros que tornavam a execução inviável. Com a rescisão do contrato, a Prefeitura precisou revisar o cronograma e os custos da obra. Inicialmente orçada em R$ 3,7 milhões, a construção já sofreu reajustes, ultrapassando os R$ 4,3 milhões.

O projeto anterior previa a construção do monumento em aço corten, além de banheiros e cantina para uso do público, e a reforma da estrutura já existente no local, “a fim de melhorar e revitalizar a área para funcionários e visitantes”.