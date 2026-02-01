Homem é preso com pistola, munições e taser no Santo Agostinho

Um homem de 43 anos foi preso na noite de sábado (dia 31) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A prisão foi feita por policiais do 28º BPM, após denúncia de que um suspeito estaria armado em via pública.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após informações indicarem que um indivíduo estava sentado em uma calçada portando uma arma. Com autorização do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) e da Supervisão de Operações, os agentes seguiram até o endereço informado, onde localizaram uma pessoa com as características descritas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola calibre .380, municiada, com dois carregadores e 36 munições intactas, além de uma arma de choque (taser). Também foram apreendidos dois aparelhos celulares, R$ 830 em dinheiro e uma moeda estrangeira de um dólar. A arma de fogo estava com a numeração suprimida, o que agrava a tipificação do crime.

O homem foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Após análise da autoridade policial, ele foi autuado no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que trata do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, permanecendo à disposição da Justiça. A PM informou ainda que o suspeito possuía anotação anterior por associação para o tráfico de drogas.

