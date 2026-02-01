Homem espanca mulher com caixa de som e acaba preso por tentativa de feminicídio em Volta Redonda

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na noite do sábado (dia 31) acusado de tentativa de feminicídio contra uma mulher de 63 anos, no bairro Açude, em Volta Redonda. O crime ocorreu em um bar e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do RAS II realizavam patrulhamento na região quando foram abordados por populares, que relataram que uma mulher teria sido morta. No local indicado, os policiais constataram que a vítima ainda estava viva, mas havia sido violentamente agredida na cabeça com golpes desferidos por uma caixa de som.

Testemunhas informaram que o agressor havia fugido logo após o ataque, seguindo em direção ao bairro Retiro. Com base nas informações repassadas, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades de um mercado da região e efetuaram a prisão.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos do SAMU e foi encaminhada ao Hospital São João Batista, onde passou por sutura na cabeça. Segundo a PM, ela recusou a realização de tomografia. Após atendimento médico, a mulher compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para prestar depoimento.

O suspeito e a vítima foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito. Após a análise das provas e oitivas, a autoridade policial decretou prisão em flagrante do homem pelos crimes de tentativa de feminicídio e violência psicológica contra a mulher, com base no Código Penal e na Lei Maria da Penha. Ele permanece à disposição da Justiça.