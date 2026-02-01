Maus tratos: Cão atacado com facão é resgatado em Barra Mansa

A Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Barra Mansa realizou, na manhã deste domingo, dia 1º, o resgate de um cachorro vítima de violência no bairro Vila Elmira. O animal, que atende pelo nome de Rex, foi atacado com um facão na última quinta-feira (29) por um morador da localidade. A agressão foi presenciada por outros moradores, que denunciaram o caso à 90ª Delegacia de Polícia (90ª DP), onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com o secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, após o ataque, Rex foi socorrido pela própria comunidade, que se mobilizou para garantir os primeiros cuidados ao animal.

“Os moradores tiveram um papel fundamental nesse resgate. Eles cuidaram do Rex, alimentaram, fizeram curativos e não o abandonaram à própria sorte. A Secretaria entrou com o atendimento especializado para garantir a recuperação completa do animal”, destacou o secretário.

Na manhã deste domingo, a equipe da Secretaria realizou o recolhimento do cachorro e o encaminhou ao Centro de Recuperação Integrada, onde passará por avaliação veterinária. No local, Rex receberá tratamento adequado, incluindo a sutura do ferimento, além de ser castrado e microchipado. Após o período de recuperação, o animal será disponibilizado para adoção responsável.

O secretário reforçou ainda o compromisso do município com o combate aos maus-tratos.

“Maus-tratos contra animais é crime, e a participação da população é essencial para que esses casos não fiquem impunes. Denunciar é um ato de responsabilidade e de proteção à vida”, afirmou Beleza.

A Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais orienta que denúncias de maus-tratos e abandono podem ser feitas pelos telefones (24) 3029-9033 e (24) 98120-0153.