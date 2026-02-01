Voltaço finaliza preparação para enfrentar o Maricá fora de casa

O elenco do Voltaço participou, na manhã deste domingo (dia 1º), no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, em Volta Redonda, do seu último treinamento antes do jogo contra o Maricá, válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

A partida acontecerá na segunda-feira (dia 2), às 17h, no Estádio Municipal João Saldanha, na cidade de Maricá.

Durante a atividade deste domingo, o técnico Rodrigo Santana acertou os últimos detalhes do time, que irá a campo na segunda-feira.

Na sequência a delegação embarcou para a cidade de Itaboraí, onde chegou no período da tarde e permanecerá concentrada para a partida.

O atacante Marquinhos falou sobre a expectativa da equipe para este confronto.

“Sabemos da importância desta partida, que será super decisiva para nós e que pode nos colocar na briga direta pelo título da Taça Guanabara e obviamente também pela classificação para a próxima fase da competição.Almejamos este título porque temos condições, infelizmente, acabamos deixando dois pontos para trás contra o Nova Iguaçu, mas agora é fazer uma excelente partida contra o Maricá e dar seguimento aos nossos objetivos”, disse o atacante do Esquadrão de Aço.

Transmissão Premiere

Foto: Divulgação