Adolescente morre após acidente no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda; motorista foge sem prestar socorro

Um adolescente de 16 anos morreu na noite desse domingo (dia 1) após ser atropelado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 28º BPM foram acionadas para atender a ocorrência de acidente de trânsito com vítima. No local, uma ambulância do Samu já prestava atendimento, mas a equipe constatou que o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido.

Por se tratar de um suposto atropelamento, a área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Após os procedimentos periciais, o Corpo de Bombeiros realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a PM, o motorista envolvido no atropelamento fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Até o encerramento da ocorrência, o condutor não havia sido identificado.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, que ficará responsável pelas investigações. A polícia deve utilizar imagens de câmeras de segurança da região e outros levantamentos para tentar identificar o veículo e o autor do atropelamento.