Tragédia: Desabamento no Maracanã mata mãe e deixa criança de 7 anos soterrada por horas

Uma mulher de 40 anos morreu após o desabamento de duas casas na madrugada desta segunda-feira (dia 2), na área da antiga favela do Metrô, no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro. A filha dela, de 7 anos, foi resgatada com vida depois de cerca de cinco horas soterrada sob os escombros. Outras oito pessoas ficaram feridas na ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h33, após moradores relatarem um forte estrondo na Avenida Rei Pelé. As estruturas – residências de múltiplos pavimentos – colapsaram de forma simultânea, com lajes sobrepostas, o que dificultou o trabalho de resgate.

Durante as buscas, os militares conseguiram manter contato com a criança, que chegou a pedir ajuda enquanto estava presa sob os destroços. O resgate ocorreu por volta das 6h30. Pouco depois, os bombeiros localizaram o corpo da mãe, que não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada oficialmente às 6h41.

Ao todo, cerca de 50 bombeiros de sete quartéis participaram da operação, incluindo equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOESP) e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres, com apoio de 12 viaturas. Segundo a corporação, a criança de 7 anos apresentava escoriações e fraturas fechadas, sem gravidade. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Entre os feridos, apenas uma adolescente de 14 anos precisou ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier; os demais receberam atendimento no local.

Na noite anterior ao desabamento, o município do Rio registrou chuva em diversas regiões, após um dia de calor intenso. A cidade chegou a entrar em Estágio 2 de atenção, e a Defesa Civil havia emitido alerta de chuva forte por celular. Apesar disso, as causas do colapso das construções ainda não foram oficialmente confirmadas.

Por causa da ocorrência, duas faixas da Avenida Rei Pelé, no sentido Méier, foram interditadas, provocando lentidão no trânsito. Como rota alternativa, a CET-Rio orientou motoristas a utilizarem a Rua Visconde de Niterói. A Defesa Civil interditou ainda três imóveis vizinhos, considerados em risco de desabamento, e fará novas vistorias após a conclusão do trabalho dos bombeiros.

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social atuam no local para prestar apoio e acolhimento às famílias atingidas. A área foi isolada e permanece sob monitoramento.

Foto: Divulgação/CMBERJ