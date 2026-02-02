CSN abre novas vagas de estágio em Volta Redonda e Porto Real

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com vagas abertas para o Programa de Estágio nas unidades de Volta Redonda e Porto Real, no Sul Fluminense. Ao todo, são 60 oportunidades, sendo 50 vagas para estudantes de nível superior e 10 vagas para estudantes de nível médio/técnico.

A iniciativa é voltada a jovens da região que desejam iniciar a carreira em uma das maiores empresas do país, com atuação consolidada em setores estratégicos da economia. O programa proporciona vivência prática, aprendizado contínuo e contato direto com o ambiente industrial.

Para o nível superior, as vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Engenharias (Mecânica, Elétrica, Automação, Materiais, Produção, Química, Metalurgia e Engenharia da Computação), além de Tecnologia da Informação (TI), Administração e Direito.

Já para o nível médio/técnico, podem se candidatar estudantes dos cursos de Técnico em Informática, Mecânica, Automação, Eletrotécnica, Elétrica, Química, Meio Ambiente e Enfermagem do Trabalho.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site de oportunidades da CSN, no endereço www.csn.com.br/oportunidades, e ficam abertas até o dia 13 de fevereiro.

O Programa de Estágio da CSN é reconhecido como uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho e já contribuiu para a formação de milhares de jovens da região, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento do Sul Fluminense.