Professores de Odontologia do UniFOA tomam posse como Fellows do International College of Dentists 

O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) passou a integrar um seleto grupo da Odontologia mundial com a posse do professor Leonardo dos Santos Barroso e da professora Adriana Marques Nunes como Fellows do International College of Dentists (ICD), uma das mais tradicionais e respeitadas instituições odontológicas internacionais.

A solenidade de concessão do título Fellow of the International College of Dentists (FICD) foi realizada no dia 23 de janeiro de 2026, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, reunindo 35 novos membros titulares da Academia Brasileira de Odontologia (AcBO).

Fundado nos Estados Unidos há mais de 100 anos, o International College of Dentists congrega profissionais que se destacam não apenas pela excelência técnica, mas também pela atuação ética, liderança profissional, produção científica, contribuição acadêmica e ações humanitárias. Atualmente, a instituição reúne mais de 12 mil dentistas em cerca de 140 países. Menos de 1% dos profissionais da Odontologia no mundo recebem o convite para integrar o College, o que torna o título de Fellow um dos mais prestigiados da área.

A admissão no ICD ocorre exclusivamente por convite, após rigorosa análise do currículo e da trajetória profissional dos indicados. No Brasil, apenas 35 dentistas receberam a distinção nesta solenidade, o que reforça o caráter altamente seletivo da instituição. O ICD também possui status consultivo junto à Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Conselho Econômico e Social (ECOSOC), atuando em pautas globais relacionadas à saúde bucal e no desenvolvimento de projetos humanitários em mais de 80 países.

Para o professor Leonardo Barroso, tornar-se Fellow do ICD representa o reconhecimento de uma trajetória construída com consistência e propósito. “Ser membro do International College of Dentists representa, para mim, o reconhecimento de uma caminhada pautada na ética, na dedicação ao ensino e no compromisso com uma Odontologia de excelência, tanto no aspecto técnico quanto humano. É uma honra integrar uma instituição que valoriza o impacto positivo na sociedade”, afirmou.

O docente também destacou o reflexo da conquista para o UniFOA. “Essa distinção reforça o papel do UniFOA como espaço formador de profissionais comprometidos com altos padrões científicos, éticos e humanos. Como egresso e professor da instituição, formado há 31 anos, sou prova dos valores cultivados aqui, e isso é motivo de muito orgulho”, completou.

A professora Adriana Marques Nunes também ressaltou a relevância do reconhecimento internacional. “Fiquei extremamente honrada ao receber o convite. A cerimônia foi emocionante e reforçou a certeza das escolhas que fiz ao longo da minha carreira, sempre em busca de uma Odontologia pautada pela excelência, ética e dedicação ao ensino”, destacou.

Segundo a docente, o título reconhece a disciplina e o compromisso com que conduz sua trajetória acadêmica e clínica. “Para o UniFOA, esse reconhecimento também é muito significativo, pois evidencia, em nível internacional, o compromisso da instituição em formar profissionais preparados para atuar como agentes de transformação, com um olhar humano, empático e social”, pontuou Adriana, egressa do UniFOA há 21 anos.

Além do reconhecimento honorífico, a adesão ao ICD proporciona aos Fellows acesso a uma ampla rede internacional de lideranças da Odontologia, oportunidades de educação continuada por meio da plataforma ICD Online, participação em congressos internacionais e envolvimento em projetos humanitários globais. A distinção amplia, ainda, a visibilidade científica e acadêmica dos profissionais e fortalece a inserção internacional das instituições às quais estão vinculados.

A posse dos professores Leonardo Barroso e Adriana Marques Nunes como Fellows do International College of Dentists mostra o cuidado que o UniFOA tem com formação de excelência, a produção de conhecimento e a valorização de profissionais que contribuem de forma ética, responsável e transformadora para a Odontologia e para a sociedade.