Condenado por tráfico é capturado em Volta Redonda durante ação da Polícia Civil de Barra Mansa

Um homem de 31 anos, condenado por crimes relacionados ao tráfico de drogas, foi preso na manhã desta terça-feira (dia 3) durante uma ação da Polícia Civil em Volta Redonda. A captura ocorreu na Avenida Retiro e foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), no âmbito de uma operação voltada à localização de foragidos da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, havia contra o suspeito um mandado de prisão por regressão de regime, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no dia anterior, referente a execuções penais em trâmite na capital. Após trabalho de inteligência, os agentes identificaram o endereço onde o condenado estava escondido e realizaram a abordagem.

O homem foi surpreendido no interior da casa e não ofereceu resistência. Ele foi conduzido à sede da 90ª DP, onde o mandado foi cumprido. Em seguida, deverá ser transferido para o sistema prisional, onde cumprirá pena de seis anos e dez meses, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e mantém um canal para denúncias anônimas, com sigilo garantido, pelo WhatsApp (24) 99280-2952.

Foto: Divulgação