Abertura do ano legislativo na Alerj reforça união entre os poderes em prol da população

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) iniciou oficialmente seus trabalhos no ano legislativo de 2026, na terça-feira (dia 3), com a solenidade de abertura da 4ª Sessão Legislativa da 13ª Legislatura, realizada no Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento fluminense. A sessão foi conduzida pelo presidente em exercício da Casa, deputado Guilherme Delaroli (PL), que destacou a importância de haver união entre os três poderes a fim de fomentar o desenvolvimento do Estado e melhorar a vida da população.

Em sua fala de abertura, Delaroli enfatizou que o trabalho da Assembleia deve garantir o bem-estar do cidadão fluminense. “Com a consciência plena da responsabilidade que pousa em nossos ombros, esta sessão não é apenas um rito constitucional, mas um reencontro com o compromisso que assumimos com cada pessoa deste Estado. Toda instituição democrática só permanece forte quando escolhe o respeito, o diálogo e a união em torno de quem realmente importa e é essa diversidade que dá força ao Parlamento”, afirmou.

Em seguida, o presidente em exercício da Alerj salientou o tema da segurança pública, uma das principais demandas da população do Estado. Delaroli frisou a necessidade de haver investimentos na prevenção de crimes, mas também destacou que a educação e a implementação de políticas sociais fazem parte do conjunto de ações em prol da segurança.

“Nenhuma decisão é simples, tudo é construído no diálogo, na união e na escuta, com a coragem de decidir pensando no povo, e não dá para falar do povo sem mencionar a segurança pública. Ela não é um conceito abstrato, tem rosto, nome e história. Não podemos aceitar que o direito de ir e vir esteja virando privilégio de poucos. A Alerj não será omissa e não virará o rosto para a população”, destacou Delaroli, que fez uma saudação a todos os presentes, entre eles seus familiares: a esposa, Renata; o pai, João; a mãe, Ieda; e os filhos Marcela e João, este último presidente da Câmara Municipal de Itaboraí.

Durante o evento, o governador em exercício do Estado e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Ricardo Couto de Castro, discursou representando o Executivo fluminense. Couto afirmou que o Plano de Governo do Poder Executivo para este ano será encaminhado posteriormente pelo governador Cláudio Castro – que se encontra em viagem oficial -, conforme disposto no inciso VIII do Art. 145 da Constituição Estadual.

“Eu me dirijo a todos como um amigo, e, excepcionalmente, como representante do Executivo, que busca os mesmos anseios da população. Falar sobre o tempo é de suma importância porque estamos na casa da democracia, onde o respeito por cada cidadão deve ser enorme. Quero lembrar que é tempo de união de todos, de solidariedade, e de reflexão”, comentou Couto.

Além de Delaroli e de Couto, compuseram a mesa da sessão solene a segunda vice-presidente da Alerj, deputada Tia Ju (REP); o deputado Luiz Paulo (PSD); e o procurador-geral de Justiça, Antônio José Campos Moreira. Durante a execução do Hino Nacional Brasileiro, o deputado Samuel Malafaia e a deputada Célia Jordão, ambos do PL, hastearam as bandeiras do Brasil e do Estado do Rio, respectivamente.

Deputados projetam ano de 2026

Os parlamentares projetaram como será o andamento dos trabalhos ao longo de 2026. Um dos decanos da Casa, Luiz Paulo avaliou que o ano será marcado por fortes desafios econômicos, políticos e institucionais para o Estado do Rio. Segundo o parlamentar, o cenário fiscal é delicado e tende a se agravar ao longo do ano, exigindo atenção redobrada do Parlamento.

O parlamentar destacou o rombo orçamentário do Estado estimado em R$ 19 bilhões, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano. De acordo com o decano, mesmo com a eventual entrada em vigor do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) no segundo semestre, o déficit seria reduzido para cerca de R$ 13 bilhões, valor que o deputado classificou como igualmente inaceitável. Para ele, o governo estadual já demonstra sinais de descontrole nos gastos públicos.

“É um período de muita apreensão, que vai exigir do Parlamento atenção máxima e muito cuidado”, afirmou. O deputado destacou ainda que, em anos eleitorais, o Executivo costuma ampliar os gastos sem a devida preocupação com a arrecadação, o que pode aprofundar ainda mais o déficit financeiro do Estado.

Já Samuel Malafaia concordou que a prioridade da Casa deve ser o fortalecimento da atuação legislativa e uma participação mais efetiva nas decisões do governo, com foco na recuperação econômica do Estado do Rio. Segundo o parlamentar, o Estado enfrenta um cenário de endividamento e dificuldades financeiras que exigem apoio direto do governo federal. Para Malafaia, é fundamental que os representantes fluminenses tenham capacidade de diálogo em Brasília, independentemente de diferenças partidárias.

“Os juros da dívida do Estado são extremamente elevados e acabam anulando muitos dos esforços para o crescimento. Os setores produtivos do estado, como a indústria naval e a produção agrícola, são áreas estratégicas para a geração de emprego e renda. Além disso, o legislativo vai ter muito trabalho na análise, emenda e aprovação das leis e do orçamento público, que são a principal ferramenta do Parlamento para promover o desenvolvimento do Rio de Janeiro”, afirmou.

Por sua vez, Célia Jordão adotou um tom otimista, salientou a necessidade da adoção de políticas públicas em prol da proteção das mulheres e enfatizou que a Alerj deve ter uma atenção diferenciada para os municípios que possuem situação financeira mais delicada. “Esperamos um ano cheio de luz e de trabalho. Que a gente continue com força em prol de um Rio de Janeiro que a gente sonha: um estado desenvolvido com emprego, capacitação para os jovens e proteção para as nossas mulheres”, disse.

A deputada Lilian Behring (PCdoB) reforçou que apresentará projetos voltados às áreas essenciais, como saúde, educação e segurança pública, especialmente diante da fragilidade fiscal enfrentada pelo Governo do Estado. Em seu primeiro mandato, a parlamentar ressaltou o senso de urgência na tramitação das propostas apresentadas ao longo do ano. “É um ano especial, porque é o meu primeiro completo no Parlamento e também um ano eleitoral. Isso exige ainda mais compromisso com a sociedade”, afirmou.

O combate à fome e a ampliação do acesso a direitos básicos para a população mais carente, são problemas a serem enfrentados, segundo a líder do PT na Casa, deputada Marina do MST. “Precisamos fortalecer as cozinhas solidárias em comunidades da capital e do interior do estado, aumentar as políticas de acesso à terra, à moradia e à produção de alimentos saudáveis, além do incentivo à produção de alimentos saudáveis, com o objetivo de garantir segurança alimentar à população fluminense”, pontuou Marina.

Já o deputado Chico Machado (SDD) reinicia os trabalhos focado em contribuir na melhoria da qualidade de vida da população fluminense. “Apesar deste ser um ano eleitoral, vamos trabalhar com o compromisso de pautar projetos que façam a diferença na ponta”, concluiu.

Também estiveram presentes na solenidade o defensor público-geral do Estado, Paulo Vinícius Cozzolino; o subprocurador-geral do Estado, Rogério Guimarães, representando o procurador-geral, Renan Saad; o secretário de Estado de Defesa Civil, Tarcísio Antônio Salles Júnior; o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes; além dos prefeitos de Resende, Tande Vieira, e de Porciúncula, Guilherme Fonseca.