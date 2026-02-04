Condenado por estupro de vulnerável é preso durante entrevista de emprego em Barra Mansa

Um homem condenado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na manhã desta quarta-feira (dia 4) enquanto participava de uma entrevista de emprego no bairro Saudade, em Barra Mansa. A prisão foi realizada por agentes da equipe de capturas da 90ª Delegacia de Polícia, após trabalho de monitoramento e inteligência.

De acordo com a Polícia Civil, o condenado, de 34 anos, estava sendo procurado em razão de um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os agentes receberam a informação de que ele estaria em uma empresa da cidade e, por volta das 11h, foram até o local, onde confirmaram a identidade do homem e efetuaram a prisão.

Ainda segundo a polícia, o condenado não ofereceu resistência e foi encaminhado à sede da 90ª DP, onde foram cumpridos os trâmites legais. Ele possui pena fixada em três anos de prisão e foi conduzido ao sistema prisional para o início do cumprimento da sentença.

A Polícia Civil destacou que crimes sexuais representam uma grave violação da dignidade das vítimas e reforçou o compromisso de combater a impunidade. Informações que possam auxiliar investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação