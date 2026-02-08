Criança de dois anos fica gravemente ferida em acidente na Dutra; motorista estava embriagado

Um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo (dia 8) após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia Presidente Dutra, em Resende, que deixou uma criança de 2 anos gravemente ferida. O caso ocorreu por volta de 0h35, na altura do km 313.

Segundo a PRF, a equipe Delta da 7ª Delegacia foi acionada para atender a um sinistro de trânsito e, ao chegar ao local, constatou que o condutor de um GM Corsa Wind havia perdido o controle da direção e colidido contra a mureta central da rodovia.

No veículo estavam três ocupantes: o motorista, a esposa dele e a filha do casal, de 2 anos. Todos foram socorridos por uma equipe de resgate da concessionária CCR e encaminhados ao Hospital de Emergência de Resende. Os pais sofreram apenas ferimentos leves, enquanto a criança teve ferimentos graves, precisou ser entubada e seria submetida a cirurgia.

Durante a apuração, os policiais verificaram que, no momento do acidente, a criança não estava sendo transportada no dispositivo de segurança adequado. Sem o uso da cadeirinha, ela foi projetada para a frente do veículo, atingindo o painel e o para-brisa, o que causou as lesões graves. A cadeirinha foi encontrada guardada no porta-malas do carro.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica em uma festa. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi de 1,00 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, configurando o crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada à 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Além da prisão, a PRF aplicou multas de trânsito pelas infrações constatadas, incluindo embriaguez ao volante, veículo com licenciamento vencido e transporte de criança sem observância das normas de segurança. O valor total das autuações chegou a R$ 3.521,64. O veículo foi removido para o pátio.

