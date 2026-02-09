Serra das Araras segue com pista interditada e congestionamento na manhã desta segunda-feira

A descida da Serra das Araras, no km 230, sentido Rio de Janeiro, permanece totalmente interditada na manhã desta segunda-feira (dia 9), após a queda de uma árvore registrada na noite de domingo (dia 8). A liberação da via depende de avaliação técnica de um engenheiro da concessionária.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista de subida opera em sistema de mão e contramão, o que provoca cerca de 8 quilômetros de congestionamento no sentido RJ.

Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção, já que o tráfego segue lento e sem previsão de liberação total da via.

Foto: Divulgação