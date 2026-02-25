Programa Detran em Movimento leva cidadania a moradores de todas as idades em Piraí, no Sul Fluminense

Aos seis meses de idade, a pequena Laura Corrêa, moradora de Arrozal, distrito rural de Piraí, foi levada pelos pais para tirar sua primeira Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Centro de Eventos de Piraí, no Sul Fluminense – onde foi realizada, nesta quarta-feira (dia 25), mais uma etapa do programa Detran em Movimento, que fornece documentos e serviços aos moradores dos municípios, sem necessidade de agendamento.

Os pais de Laura – o motorista Fábio, de 31 anos, e a auxiliar administrativa Flávia, de 31 anos, ambos funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional -, souberam pelas redes sociais que o Detran RJ estaria em Piraí para atender com mais conforto e rapidez os moradores da cidade. Levaram não apenas a bebê, mas também o filho mais velho, Miguel, de 6 anos, que ainda não tinha a identidade. E aproveitaram para renovar seus próprios documentos.

“Já estávamos com essa pendência há muito tempo, mas a gente nunca conseguia tempo, por causa do trabalho. Minha identidade é dos tempos de criança, e a faculdade estava cobrando um documento atualizado. Hoje, aproveitei que Flávia está de férias e viemos todos de ônibus para o Centro de Eventos. O Detran resolveu a vida da família toda, foi ótimo”, disse Fábio, que cursa o quinto período de Educação Física.

O Detran em Movimento foi criado com o objetivo de facilitar o acesso da população do estado aos serviços do Detran RJ. A cada semana, o evento é realizado em um ou mais municípios, reunindo todos os serviços no mesmo local, sem agendamento. Os cidadãos podem solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), realizar a transferência de propriedade e o emplacamento de veículos, recorrer de multas e resolver diversas pendências. Por onde passa, o programa tem recebido muitos elogios.

O presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, destacou o caráter inclusivo do programa, que leva cidadania aos moradores dos municípios.

“Concentrar todos os serviços em um mesmo lugar facilita imensamente a vida das pessoas, garantindo inclusão e aproximando cada vez mais o Detran da população. Com o Detran em Movimento, o Governo do Estado atende melhor o cidadão do Estado do Rio, com mais proximidade”, afirmou.

Aos 45 anos de idade, Rodrigo Otávio Ferreira dos Santos aproveitou para dar início ao processo de primeira habilitação, embora já dirija há cerca de 30 anos.

“Agora que o governo está reduzindo os custos e facilitando o processo para tirar a CNH, vim aqui tirar a foto e fazer a biometria para pegar a minha carteira. Vai ser muito mais simples conseguir o documento. O atendimento foi muito rápido e organizado. Resolvi tudo com muita rapidez”, disse ele.

O servidor público Michel Rodrigues, de 53 anos, foi fazer a vistoria no carro do sogro, depois de pagar alguns documentos que estavam em atraso. Para ele, não havia como perder a chance de resolver este problema em Piraí, sem necessidade de ir a algum município vizinho.

“As vistorias de veículos precisam ser feitas em Barra Mansa, Volta Redonda ou Barra do Piraí. O Detran em Movimento nos deu a oportunidade de fazer esse serviço aqui mesmo na cidade. Estou precisando recuperar os documentos do carro, que meu sogro perdeu. E estou sendo atendido com rapidez e tranquilidade”, elogiou Michel.

A diretora de Identificação Civil do Detran RJ, Raquel Borges, agradeceu ao prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, e ao vice-prefeito, Alexsandro Sena, pela parceria na organização do evento. Os participantes também tiveram acesso a atividades educativas do Detran RJ e aos serviços da Ouvidoria, da Coordenadoria de Julgamento e Controle de Infrações (CJC) e do Protocolo. Entre as demandas atendidas estão a devolução de taxas, abertura de pedido de perícia médica e desistência de categoria da CNH, entre outros serviços. As datas das próximas edições do Detran em Movimento serão divulgadas em breve.

Fotos: Alexandre Simonini/Detran RJ