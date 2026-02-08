Queda de árvore interdita descida da Serra das Araras e causa grande congestionamento

Uma queda de árvore provocou a interdição total da descida da Serra das Araras, no km 230, na noite deste domingo (dia 8). Até o momento, não há informações sobre vítimas.

De acordo com as primeiras informações, o bloqueio causou grande congestionamento, com retenções que já alcançam 10 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal informou que o Corpo de Bombeiros está no local atuando na liberação de pelo menos uma faixa. Enquanto isso, motoristas que seguem pela região enfrentam lentidão e devem redobrar a atenção.

Mais informações em breve.

Foto: Divulgação/PRF