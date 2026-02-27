24.7 C
sexta-feira, fevereiro 27, 2026
Eleição na Câmara de Barra Mansa define Bruno Oliveira como presidente para 2027

A Câmara Municipal de Barra Mansa elegeu, nesta sexta-feira (dia 27), o vereador Bruno de Oliveira (Republicanos) como presidente da Casa para o exercício de 2027. O parlamentar recebeu 19 votos, maioria absoluta do plenário, confirmando o cenário que já vinha sendo desenhado nos bastidores.

A definição havia sido antecipada pela Coluna Ferrinhos, na edição impressa desta sexta-feira, quando a articulação em torno do nome de Bruno já aparecia como consolidada entre os vereadores.

Além da presidência, a sessão também definiu os demais integrantes da Mesa Diretora. Demerson, o Deco (Republicanos), assumirá a primeira vice-presidência; Cristina Magono (PL) ficará na segunda vice-presidência; Jeferson Mamed ocupará o cargo de primeiro secretário; e Klevis Farmacêutico (Republicanos) será o segundo secretário.

A nova Mesa Diretora terá a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos ao longo de 2027, incluindo a definição da pauta de votações, a gestão administrativa do Legislativo e a interlocução institucional com o Poder Executivo.

Nos bastidores, a eleição era considerada praticamente definida antes mesmo da votação, refletindo o alinhamento interno construído nas últimas semanas. Após o resultado, parlamentares ressaltaram a importância da harmonia entre os vereadores e do fortalecimento do diálogo com a sociedade, com foco em transparência e eficiência administrativa.

