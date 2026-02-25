VR: recuperação da Estrada Roma-Getulândia está na reta final

Volta Redonda: recuperação da Estrada Roma-Getulândia está na reta final

Trecho do município tem quase seis quilômetros de asfalto novo e também vai ganhar iluminação; investimento é de cerca de R$ 7 milhões

A recuperação da Estrada Francisco Vilela Arantes, que liga o bairro Roma, em Volta Redonda, ao distrito de Getulândia, na vizinha Rio Claro, está próxima do fim. Segundo a empresa Nova Oriente – contratada pelo Governo do Estado –, já foram aplicados 5,9 quilômetros de novo asfalto no trecho que passa pelo município, que tem uma extensão total de 6,7 quilômetros.

O investimento da obra é de cerca de R$ 7 milhões, oriundos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (SECID), integrando o programa estadual de repavimentação. No caso do trecho volta-redondense, os serviços tiveram início na rotatória de intercessão da Estrada da Companhia a Roma-Getulância, prosseguindo até o limite com Rio Claro.

A obra é fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras (SMO), e o secretário responsável pela pasta, Jerônimo Teles, destaca a importância da via para os motoristas, pois ela diminui em até 19 quilômetros a viagem para a região da Costa Verde.

“Além do novo asfalto, a empresa responsável pela obra também iniciou a pintura da sinalização da parte já asfaltada. Em breve, teremos uma viagem ainda mais rápida e segura”, disse.

Ainda sobre a segurança, o Departamento de Iluminação Pública (Deip) iniciou nesta quarta-feira (25) a implantação de iluminação dos quase sete quilômetros da estrada nos limites municipais.

“Graças aos esforços do deputado estadual Munir Neto e da parceria com o governador Cláudio Castro, conseguimos realizar essa obra que é tão importante para os moradores e motoristas. São milhares de pessoas que passam por essa estrada todos os dias, seja para o trabalho, lazer, resolver questões particulares, e os benefícios serão sentidos tanto pela população do Sul Fluminense quanto da Costa Verde”, salientou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.