Câmara de Volta Redonda elege Francisco Novaes como vice-presidente para 2026

Na primeira sessão ordinária do ano, realizada na noite desta segunda-feira (dia 23), após o fim do recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Volta Redonda elegeu o vereador Francisco Novaes (PP) como vice-presidente da Casa para o ano de 2026.

Novaes ocupará a vaga deixada por Paulo Conrado (Pode), que faleceu no último dia 8, em decorrência de um câncer de pâncreas.

Durante a mesma sessão, o plenário também escolheu o vereador Édson Quinto (PL) para o cargo de segundo vice-presidente. A votação foi realizada no plenário da Casa Legislativa.

Atualmente, a Câmara é presidida por Nilton Alves de Faria, o Neném (PP), responsável por conduzir os trabalhos do Legislativo municipal.

A eleição recompõe a Mesa Diretora para o exercício de 2026, após a vacância aberta com a morte de Paulo Conrado.