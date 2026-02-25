Voltaço treina no Raulino para decisão contra o Bangu pela Taça Rio

O elenco profissional do Volta Redonda Futebol Clube realizou, nesta quarta-feira (dia 25), um treino no Estádio Raulino de Oliveira, local da partida decisiva contra o Bangu Atlético Clube, válida pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio.
No confronto de ida, disputado no Estádio Moça Bonita, o Bangu venceu por 1 a 0 e abriu vantagem na disputa. Agora, o Voltaço contará com o apoio da torcida para tentar reverter o placar e garantir vaga na final.
A atividade desta quarta-feira foi comandada pelo técnico interino Neto Colucci. O trabalho tático teve como foco a correção de erros apresentados na primeira partida e o aprimoramento do desempenho da equipe para o duelo decisivo.
A partida acontece nesta sexta-feira (dia 28), às 20h, no Raulino. Para avançar à final e seguir na busca pelo bicampeonato da competição, o Voltaço precisa vencer por dois gols de diferença.
Venda de ingressos
A venda de ingressos começou na terça-feira (dia 24). As entradas podem ser adquiridas antecipadamente pelo site oticket.com.br ou nos seguintes pontos físicos:
• Loterias Meia-Meia (Aterrado)
• Drogarias Povão (Vila Santa Cecília e Amaral Peixoto)
• Barbearia VIP (Shopping Park Sul)
No dia da partida, as bilheterias do estádio estarão abertas a partir das 17h.
Setores
• Setor Azul: Volta Redonda
• Setor Laranja: Bangu
Valores
• Arquibancada: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada)
• Cadeiras: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada)
Gratuidades
As gratuidades deverão ser retiradas diretamente na roleta do estádio, na sexta-feira (dia 28), a partir das 18h, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Bangu).
Foto: Divulgação