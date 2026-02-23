Bloco ‘Sejuv Folia’ terá shows de Hitmaker e Caio no Pagode em Volta Redonda

O “Sejuv Folia”, bloco de pós-Carnaval da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda, tem mais duas atrações confirmadas: Hitmaker – DJ, cantor, compositor e produtor musical, donos de grandes sucessos deste Carnaval – e o cantor Caio no Pagode. Os dois artistas se juntam ao rapper TH6 e ao DJ Gustavo Peixoto para fechar a line-up do evento marcado para este sábado, dia 28, das 14h às 20h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

A entrada para o Sejuv Folia será gratuita, mas o bloco terá abadás personalizados que podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível (exceto sal) ou por um litro de leite em caixinha a partir desta terça-feira, dia 24, das 9h às 17h, no quiosque do Centro Oportunizar, na Rua 16, nº 245, Vila Santa Cecília. Todo material arrecadado será entregue ao Banco de Alimentos de Volta Redonda – programa da prefeitura implantado por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) –, que distribui entre as instituições beneficentes cadastradas.

“Queremos agradecer à Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro) pelo apoio no evento, uma parceria que vem sendo muito importante para Volta Redonda. Um evento pensado com muito carinho para a nossa juventude, mas que também está liberado para todas as idades. Venham para se divertir, pular mais um pouco o Carnaval e aproveitar este momento muito especial para a cidade”, destacou o secretário da Sejuv, Munir Francisco Filho.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, também convidou toda a população para participar do Sejuv Folia e ainda lembrou que, na sequência, a partir das 20h, também na Vila Santa Cecília, na Rua 14, terá o desfile do Bloco da Vida e Viradouro.

“Que a juventude e a população em geral da nossa cidade participem desta festa que, com certeza, será muito linda, ocupando a cidade com alegria, cultura e muita música. E depois que continuem ali na Vila para assistir ao encontro das campeãs do Carnaval 2026, com os desfiles do Bloco da Vida e da Viradouro. Só tenho que agradecer mais uma vez à Funarj, uma parceria campeã e que vem trazendo grandes atrações para Volta Redonda”, ressaltou o prefeito.

Fotos de divulgação.