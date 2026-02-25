Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense inicia campanha salarial 2026

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense deu início às articulações da Campanha Salarial 2026, abrindo diálogo com as empresas da região para estabelecer o pontapé inicial das negociações.

Segundo o presidente do sindicato, Odair Mariano, o processo será construído de forma participativa. “Nos próximos dias, lançaremos uma pesquisa para ouvir diretamente os trabalhadores da CSN. A contribuição deles será fundamental para a elaboração da pauta do nosso Acordo Coletivo. Queremos que cada metalúrgico tenha voz nesse processo, pois só assim construiremos uma proposta que reflita as reais necessidades da categoria”.

Para Odair, a campanha salarial é considerada um dos momentos mais importantes da vida sindical, pois define não apenas os reajustes econômicos, mas também avanços em direitos e condições de trabalho. Ao longo dos últimos anos, os metalúrgicos conquistaram melhorias significativas, como aumento real nos salários, ampliação de benefícios sociais e garantias de saúde e segurança no ambiente de trabalho.

“Essas conquistas mostram que a mobilização e a unidade da categoria fazem a diferença. É graças à participação dos trabalhadores que conseguimos avançar e assegurar direitos que hoje são referência nacional,” destacou Odair Mariano.

Nos próximos dias, a pesquisa será disponibilizada e permitirá que os trabalhadores opinem sobre prioridades como reajuste salarial, benefícios e condições de trabalho. O sindicato reforçou que a mobilização e a união da categoria serão determinantes para o sucesso das negociações de 2026.