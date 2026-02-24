Atleta de 14 anos do projeto Blockchain Sports embarca para avaliação no Ajax, da Holanda

O sonho de grande parte dos jovens brasileiros é se tornar jogador de futebol, e, para muitos, atuar em um grande clube europeu representa o auge dessa trajetória. Esse desejo começa a ganhar contornos reais para o meio-campista Henry Campos, de 14 anos, que embarca na próxima quinta-feira (dia 26) para a Holanda, onde passará por um período de avaliação no tradicional Ajax, de Amsterdã.

Nascido em 2012, em Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, Henry integra atualmente um projeto esportivo desenvolvido em Volta Redonda e foi captado por olheiros da Blockchain Rio Academy, grupo liderado por Juninho Pedalada, ex-atleta profissional com passagens por Portuguesa, São Paulo Futebol Clube, Corinthians e Volta Redonda Futebol Clube, além de experiência no futebol russo. Atualmente, Juninho atua como empresário e preside a Blockchain Sports Rio Academy, braço brasileiro de um grupo com origem na Bielorrússia.

Antes da oportunidade internacional, Henry passou pelas categorias de base do Club de Regatas Vasco da Gama e também pelo futsal do Botafogo de Futebol e Regatas, experiências que contribuíram para seu desenvolvimento técnico.

Henry também conta com o acompanhamento do professor de Educação Física e treinador Glauco Martins, que atua diretamente em sua formação e desenvolvimento técnico.

O meio-campista está há dois anos no projeto, que atualmente reúne mais de 60 atletas. As atividades tiveram início no CT João Havelange, em Pinheiral, e hoje são realizadas nas dependências da Associação de Moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda.

A princípio, o período de avaliação no Ajax será de aproximadamente 15 dias, podendo se estender conforme o desempenho do atleta. Henry viajará acompanhado do pai e de Juninho Pedalada.

Caso seja aprovado, o jovem poderá dar um passo importante rumo ao futebol europeu ainda nas categorias de base, aproximando-se do sonho que mobiliza milhares de jovens no país.