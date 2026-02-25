Fábio Barros lança livro sobre os riscos e verdades da harmonização facial

A harmonização facial é, hoje, um dos temas mais comentados e também mais polêmicos do mundo da estética. Entre filtros, promessas de transformação e desinformação, o novo livro do cirurgião-dentista Fabio Barros, “Quebrando Tabus da Harmonização Facial – um manual para não cair em ciladas”, chega para desmistificar o assunto. A publicação será lançada no próximo dia 3 de março, na Livraria da Travessa de Ipanema, com sessão de autógrafos e bate-papo sobre os desafios e mitos da estética contemporânea.

Unindo tecnologia e técnica, Fabio Barros se tornou uma das principais referências em harmonização orofacial, especialmente pelo uso pioneiro da ultrassonografia facial para diagnóstico e prevenção de intercorrências. No livro, o especialista reúne histórias de pacientes, reflexões sobre ética e orientações práticas para quem busca equilíbrio e naturalidade.

“Meu objetivo com este livro é fazer as pessoas entenderem que beleza e ética andam juntas. E que, muitas vezes, o que precisa ser transformado não está no rosto, mas na forma como nos olhamos. Harmonizar não é mudar a identidade de alguém. É ajudar a pessoa a se reencontrar com o próprio reflexo”, afirmou Fabio Barros.

Escrito em linguagem acessível, o livro revela os bastidores da harmonização facial, apresentando desde conceitos básicos até relatos marcantes sobre autoestima, envelhecimento e reconstrução da confiança.

Sobre o autor

Carioca, criado na Tijuca, Fabio Barros é cirurgião-dentista com especialização em harmonização orofacial. Em 2025, inaugurou sua clínica em Ipanema, onde recebe pacientes de todo o país e também lidera o projeto social Lado a Lado com Esperança, voltado a pessoas com paralisia facial.