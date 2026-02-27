Governo do Estado lança novo Portal do Servidor com mais segurança e transparência

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria da Casa Civil, com apoio do Proderj e da Secretaria de Transformação Digital, lançou, nesta sexta-feira (dia 27), o novo Portal do Servidor (www.servidor.rj.gov.br). A plataforma reúne, em um único ambiente digital, informações funcionais e financeiras de servidores ativos, inativos e pensionistas.

Com autenticação exclusiva pelo sistema GOV.BR, o novo portal oferece mais segurança no acesso aos dados e está totalmente adequado às diretrizes de acessibilidade, garantindo inclusão e praticidade a todos os usuários.

— A nova versão representa um avanço na relação entre o Estado e seus servidores. O novo Portal do Servidor amplia a transparência e permite que o servidor acompanhe diretamente seus dados funcionais, identifique possíveis inconsistências cadastrais e tenha mais clareza sobre informações como lotação e progressão de carreira. Outras melhorias e funcionalidades serão incorporadas em breve — destacou o governador Cláudio Castro.

A modernização do Portal do Servidor reforça o compromisso do Governo do Estado com a inovação, a transparência e a melhoria contínua dos serviços públicos. Entre as principais funcionalidades disponíveis estão: acesso unificado e seguro por meio do GOV.BR; visualização simplificada de dados financeiros e consulta de frequência para servidores em atividade; acesso completo aos dados pessoais e funcionais, incluindo todos os vínculos; gerenciamento de dependentes; controle aprimorado da privacidade dos dados pessoais.

— A modernização amplia a autonomia dos servidores. Antes, muitas informações estavam restritas aos setores de Recursos Humanos e dependiam de requerimentos formais. Agora, os dados estão disponíveis diretamente no portal, integrados ao Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH/RJ) — afirmou o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione.