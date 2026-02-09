Tragédia: Queda de árvore mata três pessoas na Rio-Santos, em Angra dos Reis

Três pessoas morreram após uma árvore de grande porte cair sobre um carro na noite desse domingo (dia 8), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis. O acidente ocorreu na altura do km 490, na região de Pontal/Caieiras, próximo à Ponta dos Ubás, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um homem e uma mulher, ambos com cerca de 50 anos, e outra mulher aparentando aproximadamente 40 anos. Todos estavam no interior do veículo atingido pela árvore e morreram no local.

Em redes sociais, circularam informações de que uma criança também estaria no carro no momento do acidente. No entanto, essa informação não foi confirmada oficialmente, e os bombeiros informaram que não houve atendimento a menor durante a ocorrência.

As causas da queda da árvore ainda serão apuradas. O acidente aconteceu durante a noite, período em que a região registrou instabilidade climática, o que pode ter contribuído para a tragédia. O trecho da rodovia teve o tráfego impactado durante o trabalho das equipes de resgate e remoção.

