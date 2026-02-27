Barra Mansa entrega uniformes e kits escolares na Creche Padre Adalberto

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na tarde desta sexta-feira (dia 27), a entrega de uniformes e kits escolares para as crianças da Creche Padre Adalberto, localizada no bairro São Luiz. A ação contemplou os 88 alunos matriculados na unidade, com idades entre dois e três anos, e foi marcada por momentos de alegria entre pais, responsáveis e equipe escolar.

De acordo com a diretora da unidade, Maria Euda Leandro Lacerda, a creche atende atualmente três turmas em período integral e quatro em período parcial. “Esse é um momento muito importante para nossas crianças e para as famílias. O uniforme traz identidade e organização, e os kits são ferramentas essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Ficamos muito felizes em proporcionar isso aos nossos alunos”, destacou.

Os uniformes entregues são compostos por três camisas e uma camiseta – duas azuis e duas brancas. Para as meninas, o conjunto inclui short-saia, enquanto os meninos recebem bermuda. Já os kits escolares contam com agenda personalizada, giz de cera, massinha de modelar, tinta guache, pincel, cola e pacote de folhas A4, itens que irão auxiliar nas atividades lúdicas e educativas ao longo do ano letivo.

Mãe da pequena Lara Gabriela, de dois anos, Gisele Cristina de Andrade falou sobre a expectativa para o momento. “Eu estava muito ansiosa e animada para a chegada dos uniformes. A Lara é minha primeira filha e entrou na creche esse ano, então era um momento muito aguardado por nós. Achei o uniforme lindo e estou muito feliz”, revelou.

Foto: Chico de Assis