23.4 C
V Redonda
terça-feira, fevereiro 24, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Início Política Grupo de Flávio Bolsonaro define Douglas Ruas como pré-candidato ao governo do...

Grupo de Flávio Bolsonaro define Douglas Ruas como pré-candidato ao governo do RJ

Por
FOLHA DO ACO
-

O grupo político ligado ao senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) definiu o nome que disputará o governo do Estado do Rio de Janeiro nas eleições de outubro deste ano. O escolhido é Douglas Ruas (PL), atual secretário de Estado de Cidades.

A decisão foi tomada durante reunião realizada na tarde desta terça-feira (dia 24), em Brasília, consolidando a aliança entre PL, PP e União Brasil no estado.

Douglas Ruas foi o segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro na última eleição e é filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), segundo município mais populoso do estado. O grupo político ao qual pertence venceu a eleição municipal com margem superior a 80% dos votos.

Composição da aliança

Além da definição do nome ao Palácio Guanabara, a articulação também consolidou os demais integrantes da chapa majoritária.

Para a vice-governador, o indicado é Rogério Lisboa (PP), ex-prefeito de Nova Iguaçu, quarto município mais populoso do estado. Ele elegeu seu sucessor em 2024 com votação superior a 70%.

Na disputa ao Senado, a aliança deverá contar com dois nomes. Um deles é Márcio Canella (União Brasil), deputado estadual mais votado do Rio e atual prefeito de Belford Roxo, sexto município mais populoso do estado, eleito com mais de 65% dos votos.

Com a desincompatibilização de Márcio Canella para concorrer ao Senado, a vice-prefeita Mariana Malta, natural de Volta Redonda, deverá assumir a Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O outro nome ao Senado é o do atual governador Cláudio Castro (PL), que também deve disputar uma vaga.

Disputa com Eduardo Paes

A aliança articulada pelo grupo de Flávio Bolsonaro terá como principal adversário o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que já confirmou que deixará o cargo no próximo dia 20 de março para disputar o Palácio Guanabara.

A movimentação consolida uma polarização antecipada na corrida estadual, colocando frente a frente dois blocos com forte presença na Região Metropolitana.

Sul Fluminense fora da chapa

Apesar da amplitude da articulação, o Sul Fluminense, que reúne pouco mais de 900 mil eleitores, segue, por ora, sem representação na composição majoritária tanto da aliança liderada por Flávio Bolsonaro quanto no grupo político ligado a Eduardo Paes.

A ausência de nomes da região nas chapas principais pode ganhar peso no debate eleitoral ao longo da campanha, especialmente diante da relevância do eleitorado sul-fluminense no cenário estadual. Nesse contexto, a busca por apoio de prefeitos da região passa a ser um componente importante para ambos os grupos na consolidação de suas bases eleitorais.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.