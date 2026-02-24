24.2 C
V Redonda
terça-feira, fevereiro 24, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Início Política Governo do Estado apresenta balanço do Carnaval 2026 com queda no número...

Governo do Estado apresenta balanço do Carnaval 2026 com queda no número de crimes

Por
FOLHA DO ACO
-


O Governo do Estado divulgou, nesta segunda-feira (23/02), o balanço da Operação Carnaval 2026, marcada pela atuação integrada das forças de segurança, uso intensivo de tecnologia e resposta rápida às ocorrências. Durante o período da folia, os registros mostram uma queda de 43,5% nas ocorrências envolvendo turistas, além da redução de 32,88% nos furtos e roubos de celulares e crimes contra transeuntes. Ainda no balanço,  destacou-se a queda de 31,38% nos crimes patrimoniais em comparação com o carnaval de 2025. No total, 731 pessoas foram presas em ações integradas.

 – O Carnaval do Rio é uma vitrine para o mundo. Nosso compromisso foi garantir que a festa acontecesse com segurança, tecnologia e presença efetiva do Estado. A redução de índices importantes impactam diretamente na diversão de turistas e moradores do estado –  afirmou o governador.

A operação consolidou resultados expressivos na redução da criminalidade e no aumento da produtividade policial em todo o território fluminense.

– Demos um show de segurança pública. Tivemos resultados muito positivos durante todo o carnaval, com redução nos principais indicadores de crimes. O sucesso foi garantido pelo planejamento estratégico e pela atuação integração entre diferentes forças – disse o Secretário de Estado de Segurança Pública, Victor Santos.

Polícia Civil: inteligência e grandes apreensões

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro teve atuações de grande repercussão. Entre elas, a ação da 5ª DP que resultou na prisão, em Pernambuco, do cunhado de Fernandinho Beira-Mar, investigado por atuar na aquisição de drogas para o Comando Vermelho (CV). O suspeito utilizava documentos falsos e estava radicado em São Paulo sem levantar suspeitas.

Outra ação de destaque foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-CAP), que interceptou, no Sul Fluminense, um caminhão com uma tonelada de drogas. A carga seria distribuída em comunidades do Rio e o veículo vinha sendo monitorado há três meses.

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, ressaltou o papel da inteligência nas operações.

 – Atuamos de forma estratégica e mostramos a força de um trabalho realizado com integração e profissionalismo, que resultaram no melhor carnaval dos últimos tempos. Reforçamos todas as delegacias, na capital e no interior, e tivemos bons resultados – declarou.

Polícia Militar: aumento de prisões

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro registrou aumento de 10% no número de presos, crescimento de 211% na recuperação de celulares roubados ou furtados, alta de 46% nas apreensões de armas de fogo, além de aumento de 208% na apreensão de simulacros, em comparação a 2025.

Entre as ações de maior repercussão está a intervenção realizada no dia 16/02, na Avenida Brasil, quando policiais do Batalhão de Choque interceptaram um ônibus com 61 ocupantes, fantasiados de bate-bola. A abordagem ocorreu após monitoramento na altura do Piscinão de Ramos, resultando na apreensão de duas pistolas, dois revólveres, munições e entorpecentes.

Também foi desarticulado um núcleo criminoso que atuava no esquema conhecido como “Rouba Bloco”, com duas prisões nas imediações do bloco Bangalafumenga, realizadas por agentes infiltrados. O grupo praticava roubos de celulares e cordões durante os eventos, sendo monitorado eletronicamente e por aeronaves desde o início do Carnaval.

O secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, destacou o impacto do planejamento operacional.

 – Reforçamos o policiamento ostensivo com tecnologia, inteligência e ações precisas. O aumento das prisões e das apreensões demonstra que houve presença efetiva do Estado e zero tolerância com a criminalidade –  afirmou.

Segurança Presente, Lei Seca e SEAP

O programa Segurança Presente operou com 1.444 agentes e monitoramento de 390 câmeras com reconhecimento facial em 90 pontos estratégicos, com bases no Centro, Zona Sul e no Sambódromo, onde houve reforço das equipes do Mulher Presente na campanha “Não é Não! Respeite a decisão”. Foram registradas 44 ocorrências até o dia 18.

A Operação Lei Seca realizou 36 ações, abordou 3.927 condutores e registrou 730 infrações por alcoolemia (18,58%). No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, mais de 100 motoristas de carros alegóricos foram testados, com 100% de aprovação.

Já a Secretaria de Administração Penitenciária mobilizou 2.335 policiais penais, contabilizou 607 entradas de presos no sistema e realizou 1.782 transferências no período da folia.

Corpo de Bombeiros: reforço em terra e no mar

O CBMERJ registrou 5.219 ocorrências terrestres e 1.517 atendimentos marítimos. Os socorros na orla representam um aumento de 172% em relação ao mesmo período de 2025. No Sambódromo, 350 bombeiros atuaram diariamente, com 24 ocorrências e 27 vítimas atendidas, incluindo 21 atendimentos clínicos, um incêndio na avenida sem vítimas e uma colisão envolvendo  um carro alegórico, que deixou dois feridos.

Nas praias, os maiores números de atendimentos foram registrados nas áreas do 2º GMAR (Barra da Tijuca e Recreio), com 572 ocorrências; 3º GMAR (Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon e São Conrado), com 245; e 4º GMAR (Niterói e Maricá), com 120.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.