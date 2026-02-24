Governo do Estado apresenta balanço do Carnaval 2026 com queda no número de crimes



O Governo do Estado divulgou, nesta segunda-feira (23/02), o balanço da Operação Carnaval 2026, marcada pela atuação integrada das forças de segurança, uso intensivo de tecnologia e resposta rápida às ocorrências. Durante o período da folia, os registros mostram uma queda de 43,5% nas ocorrências envolvendo turistas, além da redução de 32,88% nos furtos e roubos de celulares e crimes contra transeuntes. Ainda no balanço, destacou-se a queda de 31,38% nos crimes patrimoniais em comparação com o carnaval de 2025. No total, 731 pessoas foram presas em ações integradas.

– O Carnaval do Rio é uma vitrine para o mundo. Nosso compromisso foi garantir que a festa acontecesse com segurança, tecnologia e presença efetiva do Estado. A redução de índices importantes impactam diretamente na diversão de turistas e moradores do estado – afirmou o governador.

A operação consolidou resultados expressivos na redução da criminalidade e no aumento da produtividade policial em todo o território fluminense.

– Demos um show de segurança pública. Tivemos resultados muito positivos durante todo o carnaval, com redução nos principais indicadores de crimes. O sucesso foi garantido pelo planejamento estratégico e pela atuação integração entre diferentes forças – disse o Secretário de Estado de Segurança Pública, Victor Santos.

Polícia Civil: inteligência e grandes apreensões

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro teve atuações de grande repercussão. Entre elas, a ação da 5ª DP que resultou na prisão, em Pernambuco, do cunhado de Fernandinho Beira-Mar, investigado por atuar na aquisição de drogas para o Comando Vermelho (CV). O suspeito utilizava documentos falsos e estava radicado em São Paulo sem levantar suspeitas.

Outra ação de destaque foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-CAP), que interceptou, no Sul Fluminense, um caminhão com uma tonelada de drogas. A carga seria distribuída em comunidades do Rio e o veículo vinha sendo monitorado há três meses.

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, ressaltou o papel da inteligência nas operações.

– Atuamos de forma estratégica e mostramos a força de um trabalho realizado com integração e profissionalismo, que resultaram no melhor carnaval dos últimos tempos. Reforçamos todas as delegacias, na capital e no interior, e tivemos bons resultados – declarou.



Polícia Militar: aumento de prisões

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro registrou aumento de 10% no número de presos, crescimento de 211% na recuperação de celulares roubados ou furtados, alta de 46% nas apreensões de armas de fogo, além de aumento de 208% na apreensão de simulacros, em comparação a 2025.

Entre as ações de maior repercussão está a intervenção realizada no dia 16/02, na Avenida Brasil, quando policiais do Batalhão de Choque interceptaram um ônibus com 61 ocupantes, fantasiados de bate-bola. A abordagem ocorreu após monitoramento na altura do Piscinão de Ramos, resultando na apreensão de duas pistolas, dois revólveres, munições e entorpecentes.

Também foi desarticulado um núcleo criminoso que atuava no esquema conhecido como “Rouba Bloco”, com duas prisões nas imediações do bloco Bangalafumenga, realizadas por agentes infiltrados. O grupo praticava roubos de celulares e cordões durante os eventos, sendo monitorado eletronicamente e por aeronaves desde o início do Carnaval.

O secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, destacou o impacto do planejamento operacional.

– Reforçamos o policiamento ostensivo com tecnologia, inteligência e ações precisas. O aumento das prisões e das apreensões demonstra que houve presença efetiva do Estado e zero tolerância com a criminalidade – afirmou.



Segurança Presente, Lei Seca e SEAP

O programa Segurança Presente operou com 1.444 agentes e monitoramento de 390 câmeras com reconhecimento facial em 90 pontos estratégicos, com bases no Centro, Zona Sul e no Sambódromo, onde houve reforço das equipes do Mulher Presente na campanha “Não é Não! Respeite a decisão”. Foram registradas 44 ocorrências até o dia 18.

A Operação Lei Seca realizou 36 ações, abordou 3.927 condutores e registrou 730 infrações por alcoolemia (18,58%). No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, mais de 100 motoristas de carros alegóricos foram testados, com 100% de aprovação.

Já a Secretaria de Administração Penitenciária mobilizou 2.335 policiais penais, contabilizou 607 entradas de presos no sistema e realizou 1.782 transferências no período da folia.



Corpo de Bombeiros: reforço em terra e no mar

O CBMERJ registrou 5.219 ocorrências terrestres e 1.517 atendimentos marítimos. Os socorros na orla representam um aumento de 172% em relação ao mesmo período de 2025. No Sambódromo, 350 bombeiros atuaram diariamente, com 24 ocorrências e 27 vítimas atendidas, incluindo 21 atendimentos clínicos, um incêndio na avenida sem vítimas e uma colisão envolvendo um carro alegórico, que deixou dois feridos.

Nas praias, os maiores números de atendimentos foram registrados nas áreas do 2º GMAR (Barra da Tijuca e Recreio), com 572 ocorrências; 3º GMAR (Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon e São Conrado), com 245; e 4º GMAR (Niterói e Maricá), com 120.