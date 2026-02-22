Rodrigo Santana deixa o comando do Voltaço

O Volta Redonda anunciou neste domingo (dia 22) a saída do técnico Rodrigo Santana do comando da equipe profissional. De acordo com nota oficial divulgada pelo clube, o treinador solicitou desligamento após receber uma proposta da Ponte Preta. A diretoria, como de costume, não informou o valor da multa rescisória.

Segundo o comunicado, a rescisão contratual foi formalizada após o pagamento da multa prevista em contrato.

Rodrigo Santana esteve à frente do Esquadrão de Aço em oito partidas, somando três vitórias, três empates e duas derrotas. Durante o período em que comandou o Voltaço, o time garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca e segue na disputa das semifinais da Taça Rio.

Em nota, a diretoria agradeceu ao treinador pelo comprometimento, profissionalismo e respeito demonstrados no dia a dia do clube, desejando sucesso na sequência da carreira. O Volta Redonda informou ainda que deve anunciar em breve o novo comandante da equipe.