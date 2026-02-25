24.4 C
Motoristas devem se programar para passagem de carga superdimensionada na Dutra, no Sul Fluminense

Os motoristas que trafegarem pelo trecho Sul Fluminense da Rodovia Presidente Dutra devem redobrar a atenção e se programar nos próximos dias por conta da passagem de uma carga superdimensionada. Nesta quarta-feira (dia 25), o quarto comboio responsável pelo transporte de um transformador, com Peso Bruto Total (PBT) superior a 800 toneladas, chegou próximo à divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A estrutura está estacionada no km 4 da Rodovia Presidente Dutra, em Queluz (SP). De acordo com o planejamento, a carga entrará em território fluminense na manhã de quinta-feira (dia 26), após as 9h, seguindo até Porto Real. O comboio ficará estacionado no km 299, nas proximidades da entrada de Bulhões.

Na sexta-feira, o deslocamento continuará até o km 282, próximo ao bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa, onde permanecerá parado durante o fim de semana. A previsão é que o transporte seja retomado apenas na terça ou quarta-feira da próxima semana.

A descida da Serra das Araras, no trecho de Piraí, está prevista para o dia 8 de março, etapa que exige operação especial devido ao peso e às dimensões do equipamento.

Segundo os responsáveis pela operação, o cronograma poderá sofrer alterações em razão de condições operacionais, como eventuais panes mecânicas, além das condições climáticas, já que o período é marcado por chuvas frequentes.

Motoristas devem ficar atentos à sinalização e às orientações das equipes que acompanham o transporte, pois poderão ocorrer interdições temporárias e lentidão no tráfego.

