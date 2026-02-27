Boiadeiro é preso por maus-tratos a animais, posse de arma e cativeiro de aves silvestres em Piraí

Uma operação conjunta realizada por policiais civis e equipe de fiscalização sanitária de Piraí resultou na prisão em flagrante de um boiadeiro de 69 anos pelos crimes de maus-tratos a animais, posse irregular de arma de fogo e manutenção ilegal de aves silvestres em cativeiro. A ação ocorreu na manhã de hoje (27/02), no bairro Enseada das Garças, na zona rural de Piraí.

— Recebemos informações que indicavam possíveis irregularidades no local e, ao chegarmos à propriedade, nos deparamos com uma cena extremamente grave, que evidenciava situação de abandono e sofrimento dos animais — relatou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

No quintal da residência, os agentes encontraram um cercado improvisado de madeira onde três cães estavam visivelmente doentes, desnutridos e sem condições adequadas de mobilidade. Os animais estavam sobre terra úmida, com restos de alimentos deteriorados e apenas uma lata com água suja disponível.

— Era um quadro incompatível com qualquer padrão mínimo de cuidado. Os cães estavam em situação de evidente sofrimento, sem alimentação adequada, sem higiene e sem qualquer assistência. O proprietário não estava na residência no momento da fiscalização. Diante disso, equipes iniciaram diligências pela região e conseguiram localizá-lo agora a tarde, enquanto trabalhava como boiadeiro em uma fazenda no bairro Ponte das Laranjeiras. Ele foi conduzido de volta ao imóvel, onde autorizou a entrada dos policiais — explicou o delegado Antonio Furtado.

Durante a vistoria no interior da casa, os agentes encontraram uma espingarda calibre 22, além de duas aves silvestres mantidas em gaiolas, sem qualquer documentação ou anilhas de identificação. Diante das evidências, foi determinada a prisão em flagrante pelos três crimes, cujas penas somadas podem chegar a nove anos de prisão.

— A legislação é clara: manter animal silvestre em cativeiro sem autorização é crime, assim como submeter animais domésticos a maus-tratos. Somados, os fatos demonstram total desrespeito às normas legais e ao bem-estar animal. Não se trata apenas de uma infração administrativa, mas de condutas criminosas que exigem resposta firme do Estado. Maus-tratos não serão tolerados — afirmou o delegado Antonio Furtado.

Os cães resgatados receberam atendimento e foram encaminhados para tratamento e adoção. As aves silvestres foram recolhidas por equipes ambientais e passarão por avaliação para futura reintegração à natureza.

— Nosso objetivo é interromper o ciclo de sofrimento e garantir que esses animais tenham destino digno, além de responsabilizar quem viola a lei. A atuação integrada dos órgãos públicos foi fundamental para o sucesso da ação. Seguiremos atentos para que situações como essa sejam identificadas e combatidas com rigor — completou.