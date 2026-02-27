Angra dos Reis confirma um óbito em decorrência das chuvas

Um óbito foi confirmado, nesta sexta-feira (dia 27), pelo Corpo de Bombeiros, no Parque Belém, em decorrência de deslizamento de terra em Angra dos Reis. O município está em alerta máximo de atenção para a população nas últimas 10 horas, após novo registro seguido de chuvas extremas de mais de 200 mm em apenas 6 horas.

Segundo a prefeitura, entre a noite de quinta-feira (dia 26) e a madrugada desta sexta-feira (dia 27), o órgão acionou 20 vezes a sirene de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva para 61 bairros. A Prefeitura abriu 30 pontos de apoio para receber os desalojados. As aulas foram suspensas hoje em todas as escolas da rede municipal. Na rede de saúde, apenas os serviços de urgência e emergência – SPAs, UPA Infantil, Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) estarão em funcionamento nesta sexta-feira, 27 de fevereiro. Até o momento, pouco mais de 200 pessoas permanecem nos abrigos.

Equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social estão nos pontos de apoio, prestando assistência médica e psicológicos.

No Parque Mambucaba, a sirene de risco hidrológico foi acionada como medida preventiva para evacuação, devido à possibilidade de transbordamento do Rio Mambucaba.

As equipes da Defesa Civil permanecem nas ruas, percorrendo os locais mais vulneráveis, ajudando a população e avaliando os pontos mais sensíveis.

O volume elevado de chuva em curtos intervalos de tempo aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra e outras ocorrências. É fundamental seguir as orientações da Defesa Civil.