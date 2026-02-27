Voltaço decide vaga na final da Taça Rio contra o Bangu no Raulino

O Volta Redonda entra em campo às 20h desta sexta-feira (dia 27) para encarar o Bangu Atlético Clube, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. A partida é decisiva e vale vaga na final da competição estadual.

Após o resultado do confronto de ida, o Esquadrão de Aço precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Em caso de triunfo por apenas um gol, a decisão será levada para as cobranças de pênaltis.

A equipe será comandada pelo técnico interino Neto Colucci. Ao longo da semana, o elenco realizou treinamentos no CT João Havelange e também no Raulino, palco da partida, ajustando os últimos detalhes para o confronto.

O lateral-esquerdo Jean Victor destacou o foco do grupo para o duelo. “É uma partida extremamente decisiva para nós, é vencer ou vencer. Estamos preparados, tivemos uma boa semana de treinos e tenho confiança de que sairemos vitoriosos e conquistaremos a vaga na final”, afirmou.

Ingressos

Os ingressos estão à venda antecipadamente pelo site oticket.com.br e também nas bilheterias do estádio, a partir das 17h.

Setores

• Setor Azul: torcida do Volta Redonda

• Setor Laranja: torcida do Bangu

Valores

• Arquibancada: R$ 20 (meia-entrada)

• Cadeiras: R$ 40 (meia-entrada)

As gratuidades poderão ser retiradas nas bilheterias do estádio a partir das 18h.