Governo do Rio mobiliza sete mil policiais militares para atuar nos grandes eventos do fim de semana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Polícia Militar, vai mobilizar, somente na capital, cerca de 7 mil policiais militares para atuar na segurança de 35 blocos — entre eles, dois megablocos —, do Desfile das Campeãs, do desfile das escolas mirins e do Fan Fest, na Praia de Copacabana. Também fazem parte do planejamento para este fim de semana a Operação Verão e dois jogos pelas semifinais do Campeonato Carioca. Todos os grandes eventos serão monitorados por câmeras equipadas com software de reconhecimento facial.

— Estamos utilizando todos os recursos disponíveis, de efetivo e tecnologia, para garantir a segurança nos grandes eventos deste fim de semana. Nossas forças de segurança já têm expertise nesse tipo de planejamento, mas, com tantos eventos simultâneos, é necessário um esforço extraordinário da Polícia Militar — afirmou o governador Cláudio Castro.

O reforço do policiamento começa na noite de sexta-feira, para garantir a segurança do Fan Fest de Copacabana e do desfile das escolas de samba mirins, no Sambódromo. A operação continua na noite de sábado e na madrugada de domingo, com o desfile das escolas de samba do Grupo Especial, que reúne as seis agremiações mais bem colocadas.

Para os dois eventos, serão empregados 1.600 policiais, que atuarão no policiamento ostensivo com viaturas, motocicletas e patrulhamento a pé, tanto no entorno do Sambódromo quanto nas vias de acesso. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel permanecerá estacionado na Praça Onze, recebendo imagens em tempo real de câmeras instaladas nas ruas, câmeras corporais e embarcadas em viaturas, além das transmitidas por drones e pelo helicóptero do Grupamento Aeromóvel.

Haverá ainda o emprego de tropas especiais e especializadas, como equipes do BAC (Batalhão de Ações com Cães), do BPChq (Batalhão de Polícia de Choque), do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidão), do BTM (Batalhão Tático de Motociclistas) e do RPMont (Regimento de Polícia Montada).

— Com o suporte da nossa área técnica, temos conseguido oferecer, nesses grandes eventos, um serviço de segurança reconhecido pela população fluminense e pelos milhares de turistas nacionais e estrangeiros que nos visitam. O êxito da nossa missão está no tripé planejamento, inteligência e tecnologia, aliado ao empenho da nossa tropa — afirmou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Megablocos e jogos do Carioca

Entre os 35 blocos programados para este fim de semana estão dois megablocos: na manhã de sábado, o bloco da Anitta; e, no domingo pela manhã, o Monobloco. Para cada um desses grandes eventos, que ocorrem ao longo do Circuito Preta Gil, entre a Candelária e o Aterro do Flamengo, serão empregados 868 policiais, entre tropas convencionais, especiais e especializadas, como o Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM), identificado pelo capacete branco e responsável por atuar no interior dos desfiles.

Como parte do plano de segurança, haverá 23 pontos de revista, onde os policiais atuarão com detectores de metais, recolhendo facas, tesouras, objetos de vidro ou qualquer item que possa ser utilizado como arma. A dispersão dos megablocos, momento em que grande parte dos foliões permanece nas ruas do Centro, também receberá atenção especial.

Além dos eventos carnavalescos, a Polícia Militar empregará cerca de 1.200 policiais para garantir a segurança dos dois primeiros jogos da fase semifinal do Campeonato Carioca, ambos no domingo. O policiamento será coordenado pelo Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE), com apoio de unidades de área e de tropas especiais e especializadas, como GAM, BAC, BPChq, RPMont e RECOM.

Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam às 18h, no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro. Já Flamengo e Madureira jogam às 20h30, no Estádio do Maracanã.

Haverá reforço no policiamento das vias de acesso aos estádios para evitar confrontos entre torcedores rivais, mesmo considerando que as partidas ocorrerão em horários distintos. Também será intensificado o patrulhamento nos terminais de transporte coletivo e, principalmente, nas estações ferroviárias, com atuação do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer).