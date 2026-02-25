Aciap-BM reúne confeiteiras em seminário e lança semana gratuita de capacitação para impulsionar vendas de Páscoa

Cerca de 80 confeiteiras e profissionais do setor participaram, nesta terça-feira (dia 24), de um seminário gratuito promovido pela Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM)em parceria com o Sebrae, com foco na preparação para as vendas de Páscoa. A iniciativa também marcou o lançamento de uma semana inteira de capacitações voltadas ao segmento, que acontecerá entre os dias 2 e 6 de março.

O evento contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, da Sala do Empreendedor, do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), da Loja Cristal e do Sicoob, reforçando a mobilização de instituições locais em torno do fortalecimento do empreendedorismo.

A presidente da Aciap-BM, Fernanda Moysés, abriu o encontro destacando a importância da qualificação contínua, especialmente em períodos estratégicos para o comércio. “É uma alegria ver este auditório cheio, com tantos empreendedores dispostos a aprender e crescer. A Aciap-BM tem como missão fortalecer o comércio e impulsionar o desenvolvimento econômico de Barra Mansa. Nosso objetivo é que cada participante saia daqui não apenas inspirado, mas preparado para colocar em prática tudo o que aprendeu e transformar conhecimento em resultado”, afirmou.

IA como aliada

A primeira palestra teve como tema “O Ingrediente Secreto que faltava para produzir e vender mais”, ministrada pelo consultor do Sebrae Ivan Vianna. Ele abordou o uso da inteligência artificial como ferramenta de apoio à rotina das confeiteiras, desde a criação de produtos até estratégias de divulgação.

Segundo o consultor, saber utilizar corretamente a tecnologia pode representar um diferencial competitivo. “A IA pode ser a maior fonte de inspiração para o profissional da confeitaria sair do comum. Ela vai trazer a ajuda que faltava para dar mais visibilidade ao seu negócio”, disse, ao destacar a importância de aprender a “conversar” com a ferramenta, oferecendo contexto e comandos adequados para alcançar melhores resultados.

Durante a apresentação, Ivan demonstrou algumas plataformas disponíveis no mercado e explicou como aplicá-las na prática para otimizar processos e ampliar vendas.

Estratégia e adaptação ao novo consumidor

Na segunda palestra, a empresária Ana Alves, proprietária da Loja Cristal, compartilhou sua trajetória de 25 anos no setor. Ela relembrou o início da carreira, quando produzia ovos de Páscoa artesanalmente, e falou sobre atitude, superação e visão de mercado.

Ana chamou atenção para as mudanças no comportamento do consumidor, mencionando o chamado “efeito Mounjaro”, que tem influenciado hábitos alimentares e impactado o consumo de doces. Como estratégia, sugeriu que as confeiteiras invistam em produtos com maior valor proteico e adaptem seus cardápios à nova realidade do mercado.

Para a empresária, a Páscoa deve ser encarada como um momento decisivo para o negócio. “A Páscoa pode ser a porta de entrada para um ano inteiro. É uma data que precisa ser levada muito a sério”, afirmou.

Semana gratuita de capacitação

Dando continuidade às ações, a Aciap-BM promoverá, entre os dias 2 e 6 de março, uma programação especial com cinco eventos gratuitos, todos voltados ao setor de confeitaria. As atividades serão realizadas no auditório da entidade, localizado na Avenida Domingos Mariano, 196, no Centro de Barra Mansa, sempre das 14h às 16h (com exceção da oficina de boas práticas, que se estende até as 17h).

A programação inclui:

• 2/03 – Palestra: “Inteligência Artificial aplicada à Finanças”, das 14h às 16h.

• 3/03 – Oficina: “Boas práticas de manipulação de alimentos”, das 14h às 17h.

• 4/03 – Oficina: “Fotografia”, das 14h às 16h.

• 5/03 – Palestra: “Criação de conteúdo para mídias sociais”, das 14h às 16h.

• 6/03 – Painel: “Mulheres que Inspiram”, com entrega de certificados, das 14h às 16h.

Além das palestras e oficinas, durante toda a semana haverá atendimento gratuito sobre formalização e regularização do MEI, das 13h às 18h. Nos dias 5 e 6 de março, a contadora Elaine Daniel também prestará orientações sobre parcelamento da dívida ativa e emissão de nota fiscal, das 14h às 17h.

“A proposta é oferecer uma semana completa de capacitação prática, auxiliando confeiteiras e microempreendedores a se prepararem melhor para a Páscoa e para o crescimento ao longo do ano”, destacou Fernanda Moysés.

Os interessados podem obter mais informações e realizar inscrição pelo telefone (24) 3323-4861 ou diretamente na sede da entidade. Todas as atividades são gratuitas.

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa Aciap-BM